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Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

17 мая 2010 09:02
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Команда в 20-й раз в истории стала чемпионом Испании по футболу. Болельщики крушили все на своем пути. Разжигали костры и забрасывали полицейских камнями и бутылками.

Стражи порядка ответили резиновыми пулями. Самых горячих фанатов задержали.

Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

# происшествия # Фотофакт

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