Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

Полицейский случайно застрелил семилетнюю девочку в американском Детройте

Стражи порядка обыскивали частный дом, где скрывался подозреваемый в убийстве. Перед тем как войти в здание, они бросили внутрь светошумовую гранату. Она попала в спящую Айяну и подожгла ее одежду.