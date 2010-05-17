Массовыми беспорядками завершилось празднование победы испанского футбольного клуба «Барселона»

Стражи порядка ответили резиновыми пулями. Самых горячих фанатов задержали.
Стражи порядка обыскивали частный дом, где скрывался подозреваемый в убийстве. Перед тем как войти в здание, они бросили внутрь светошумовую гранату. Она попала в спящую Айяну и подожгла ее одежду.
Возгорание произошло в магазине по продаже баллонов с бытовым газом в бедном районе пригорода Манилы. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом деревянные дома.
Комендантский час введен в нескольких районах Бангкока. Ожесточенные столкновения армии с демонстрантами продолжается. За три дня в уличных боях погибли 25 человек. Пострадали не менее двухсот.
24 сентября 2026 11:44
24 сентября 2026 11:27
24 сентября 2026 11:23
24 сентября 2026 11:13
24 сентября 2026 11:12
24 сентября 2026 11:09
24 сентября 2026 10:54