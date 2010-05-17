Полицейский случайно застрелил семилетнюю девочку в американском Детройте

Стражи порядка обыскивали частный дом, где скрывался подозреваемый в убийстве. Перед тем как войти в здание, они бросили внутрь светошумовую гранату. Она попала в спящую Айяну и подожгла ее одежду.Крик ребенка услышала бабушка и преградила путь полицейских. Во время борьбы с женщиной пистолет одного из блюстителя порядка выстрелил. Пуля попала в шею ребенка. Девочка скончалась на месте. Подозреваемого, ради которого стражи порядка штурмовали здание, арестовали.