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Полицейский случайно застрелил семилетнюю девочку в американском Детройте

17 мая 2010 08:12
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Стражи порядка обыскивали частный дом, где скрывался подозреваемый в убийстве. Перед тем как войти в здание, они бросили внутрь светошумовую гранату. Она попала в спящую Айяну и подожгла ее одежду.Крик ребенка услышала бабушка и преградила путь полицейских. Во время борьбы с женщиной пистолет одного из блюстителя порядка выстрелил. Пуля попала в шею ребенка. Девочка скончалась на месте. Подозреваемого, ради которого стражи порядка штурмовали здание, арестовали.
# происшествия

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