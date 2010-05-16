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Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

16 мая 2010 14:29
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Возгорание произошло в магазине по продаже баллонов с бытовым газом в бедном районе пригорода Манилы. Огонь быстро перекинулся на стоящие рядом деревянные дома.

Пламя потушить спустя 8 часов. Пострадавших разместили во временных убежищах. Причины пожара выясняются.

Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

# происшествия # Фотофакт

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