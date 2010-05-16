Четыре тысячи малоимущих семей лишились жилья из-за пожара на Филиппинах

Пламя потушить спустя 8 часов. Пострадавших разместили во временных убежищах. Причины пожара выясняются.
Комендантский час введен в нескольких районах Бангкока. Ожесточенные столкновения армии с демонстрантами продолжается. За три дня в уличных боях погибли 25 человек. Пострадали не менее двухсот.
В полицию Канады поступил анонимный звонок о том, что на борту лайнера, следовавшего из Гонконга, заложена бомба.
В Калужской области в Русининском психоневрологическом интернате один пациент зарезал другого после спора о том, кто из них «круче».
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