Крупная авария на проспекте Независимости

Около Главпочтамта 15 мая столкнулось сразу пять машин. Обошлось без человеческих жертв, однако осмотр места происшествия и оформления протоколов заняло не один час у сотрудников Госавтоинспекции. ДТП произошло по вине водителя Reno Megan, который, двигаясь в сторону улицы Свердлова, резко перестроился с четвёртого ряда в третий и врезался в впереди идущую автомашину марки Tavria. По цепочке столкнулись ещё три машины. Считается, что чаще всего аварии происходят в непогоду с обильными осадками, но сотрудники ГАИ отмечают, что солнечная погода не менее опасна. Водители расслабляются и становятся невнимательными за рулём.