Кофе с привкусом ртути

Житель Кобринского района выпил тонизирующий напиток и чуть не поплатился здоровьем. Содержание ртути в кофе превышало норму в 180 тысяч раз.

Пациента детально осмотрели врачи, но кроме сильного испуга ничего не нашли.

Сама история попадания ртути в кофе началась два месяца назад. Жена разбила градусник. А шарики жидкого металла собрала в банку из-под кофе. По неосторожности хозяин дома воспользовался емкостью. Всыпав молотый кофе, угостил им коллегу по работе.

О случившемся сразу же сообщили на центр оперативного управления МЧС. Пострадавшего с подозрением на отравление ртутью немедленно доставили в районную больницу. По проведенным замерам в банке кофе содержание жидкого металла превышало норму. После тщательного осмотра и проведения ряда процедур медики установили: кроме сильного испуга, видимых изменений в организме пациента не обнаружено. Хозяев дома на время переселили. Брестские эпидемиологи обнаружили в жилище превышение паров ртути в 1,6 раза.

Мораль истории такова. Ртуть не игрушка. И, если вдруг разбился градусник или в руки попал этот жидкий металл, сразу же обращайтесь в МЧС. Держать ртуть в доме крайне опасно. Пары жидкого металла оказывают значительное влияние на организм человека. При контакте с ртутью возникают отравления, проявляющиеся в повреждении печени, почек и кишечника.