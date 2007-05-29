Природа демонстрирует миру свой строптивый характер

На Грузию обрушился самый мощный за последние 20 лет ураган. Ветер сорвал крыши со зданий, повалил деревья и опоры линий электропередач.Тысячи жителей остались без электроэнергии.

Своенравный характер природа решила показать и всей Европе. Британия и Средиземноморье уже несколько дней мерзнут от холода - температура здесь почти зимняя. В Швейцарии во многих районах страны повалены деревья, порваны провода, некоторые деревушки оказались изолированными. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы справиться со снегом.

А во Франции горят леса. Огнем уже уничтожено более 50 посадок. В зоне бедствия работает 300 пожарных. Турция напротив спасается от наводнений. В провинции Агры погибли, по меньшей мере, семь человек, еще двое считаются пропавшими без вести.