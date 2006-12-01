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Хакеров рассекретили

01 декабря 2006 11:50
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Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси выявили международную группу интернет-мошенников, которые грабили иностранные банки и виртуальные магазины.

В числе преступников - граждане России, Молдавии и Беларуси. По предварительным данным, они похитили денег  и материальных  ценностей  на  сотни тысяч  долларов. Уже задержаны четыре подозреваемых,   в том числе  -  организатор преступной группы.

Схема, по которой  злоумышленники похищали деньги  из  банков  и  со  счетов иностранцев, выявлена на территории Беларуси впервые. Группа мошенников,  каждый  из которых   имел  свою  специализацию,  действовала  уже несколько лет. У  задержанных  изъята  дорогостоящая компьютерная,  фото-  и видеотехника,   приобретенная   за счет похищенных   денег. В   адрес   правоохранительных   структур   ряда   государств направлены  соответствующие  запросы.

# происшествия

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