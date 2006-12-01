Хакеров рассекретили

Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Беларуси выявили международную группу интернет-мошенников, которые грабили иностранные банки и виртуальные магазины.

В числе преступников - граждане России, Молдавии и Беларуси. По предварительным данным, они похитили денег и материальных ценностей на сотни тысяч долларов. Уже задержаны четыре подозреваемых, в том числе - организатор преступной группы.

Схема, по которой злоумышленники похищали деньги из банков и со счетов иностранцев, выявлена на территории Беларуси впервые. Группа мошенников, каждый из которых имел свою специализацию, действовала уже несколько лет. У задержанных изъята дорогостоящая компьютерная, фото- и видеотехника, приобретенная за счет похищенных денег. В адрес правоохранительных структур ряда государств направлены соответствующие запросы.