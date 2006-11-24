В Минске пресечена попытка реализации некачественной молочной продукции

Нарушения установили сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. С прилавков около 130 магазинов столицы было изъято более 650 упаковок творожка "Чудо" с различными наполнителями производства известного российского предприятия "Вимм-Билль-Данн". Экспертиза, проведенная санитарно-эпидемиологической службой, показала, что данный продукт не может быть допущен к употреблению в пищу по микробиологическим показателям. В нем обнаружен так называемый золотистый стафилококк, токсины которого, по данным медиков, вызывают пищевое отравление. Эта инфекция особенно опасна для детей. Согласно заключению СЭС, данная партия творожка "Чудо" подлежит уничтожению путем захоронения на спецполигоне.