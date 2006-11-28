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В Гродненской области выявлена крупная партия суррогатного спирта

28 ноября 2006 18:24
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Сотрудники правоохранительных органов изъяли пять с половиной тысяч литров алкоголя на общую сумму более 22 миллионов рублей.

По данным, содержащимся на упаковке, следствие сделало вывод, что данный продукт поставлялся в Республику Беларусь из Российской федерации. Преступная схема была довольно проста. Раствор для защиты стёкол от обледенения "Мозаика" крупными оптовыми партиями завозился  на Гродненщину. Здесь его уже ждал покупатель, который в Слониме распространял суррогат среди мелких торговцев. Чтобы задержать всех участников преступной группы, сотрудникам милиции пришлось несколько недель вести наблюдение за предполагаемыми

Пока на территории Слонимского района не зафиксированы летальные исходы от отравления алкогольным суррогатам. Однако предприимчивых торговцев от наказания это не спасло. Житель Брестской области за транспортировку спирта получил штраф более трех миллионов рублей.

# происшествия

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