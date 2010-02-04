Снегопад в Европе: сотни аварий и десятки километров пробок

Зима идет, зиме дорогу. Новые слова на старый мотив Северная Европа этой зимой могла бы выучить наизусть. Впрочем, кажется, времени для этого еще предостаточно.

Снега привнесли неразбериху в работу дорожников Германии. Сотни аварий и десятки километров пробок парализовали движение в юго-западных и южных районах страны. Не смотря на невысокие скорости заплутавших в буранах автомобилей – есть погибшие и раненные.

Аномально сильные метели до сих пор не прекращаются и в Польше. Особенно сложная ситуация в сельской местности. Тяжелая техника не справляется с расчисткой проселочных дорог. Десятки населенных пунктов буквально отрезаны от внешнего мира белой стеной. Да и в предстоящие дни улучшения не предвидится.

В странах северной Балтики объявлено о подготовке чрезвычайных мер в связи с новыми снегопадами. Наиболее неблагоприятная ситуация ожидается в Ленинградской области России, а также в некоторых районах Швеции и Финляндии.