Фото. Нынешняя зима — самая снежная и холодная за последние 30 лет в Германии

От капризов природы страдают Италия, Нидерланды, Польша. На борьбу со стихией брошены все силы.

Самая снежная и холодная зима за последние 30 лет пришла и в Германию. Температура воздуха там все чаще опускается до –20. Толщина снежного покрова местами подбирается к отметке в 50 сантиметров. Это на четверть больше, чем, к примеру, на горнолыжном курорте Оберсдорфе.

Сказалась суровость зимы и на бездомных. Их в Германии свыше четверти миллиона. По последним данным, от холодов замерзли уже 15 человек.

Прогнозы синоптиков неутешительны: на северо-восточные земли Германии надвигается новый циклон. Он принесет до 25 сантиметров нового снега.