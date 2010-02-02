Злоумышленники похитили деньги из банкомата в Витебске

Ночью злоумышленники проникли в здание 2-й городской поликлиники, взломали банкомат и похитили деньги. Ущерб устанавливается.

Отметим, в помещении, где орудовали преступники, есть камеры видеонаблюдения. Правоохранители сейчас проводят следственные мероприятия.

Как отметили в управлении внутренних дел, осенью 2009 года милиция проводила проверки обменных пунктов и банкоматов и сделала банкам ряд замечаний.

Андрей Семенихин, начальник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

— Ранее после проведенных проверок руководства Белинвестбанка выносилось представление, где указывались недостатки по охране, в том числе и данного банкомата. Однако этот банкомат так и не был взят под охранную сигнализацию.