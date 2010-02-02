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Злоумышленники похитили деньги из банкомата в Витебске

02 февраля 2010 12:00
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Ночью злоумышленники проникли в здание 2-й городской поликлиники, взломали банкомат и похитили деньги. Ущерб устанавливается.

Отметим, в помещении, где орудовали преступники, есть камеры видеонаблюдения. Правоохранители сейчас проводят следственные мероприятия.

Как отметили в управлении внутренних дел, осенью 2009 года милиция проводила проверки обменных пунктов и банкоматов и сделала банкам ряд замечаний.

Андрей Семенихин, начальник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:
— Ранее после проведенных проверок руководства Белинвестбанка выносилось представление, где указывались недостатки по охране, в том числе и данного банкомата. Однако этот банкомат так и не был взят под охранную сигнализацию.

# общество # происшествия

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