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Египет выплатит пострадавшим от акул по $50 тысяч

09 декабря 2010 15:32
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Советник министра туризма Египта Хельми Бадир заявил, что власти страны выделят по 50 тысяч долларов всем туристам, пострадавшим от укусов акул на курорте Шарм-эль-Шейх

Министр также выразил уверенность в том, что недавние нападения на людей — случай исключительный, так как раньше в Красном море подобных инцидентов зафиксировано не было Для выяснения причин нападений уже создана международная группа из специалистов по этим хищникам.

Сейчас в Египте сохраняется запрет на купание. Погружения с аквалангом разрешены только для опытных дайверов, способных подтвердить свою квалификацию.

# происшествия # Нападение акулы

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