После скандала на репетиции «Золотого граммофона 2010» Киркоров лег на обследование в израильскую клинику

Филипп Киркоров прилетел в Израиль, чтобы пройти обследование в тель-авивской больнице «Тель а-Шомер».

«Филипп Киркоров поступил в больницу в среду и был экстренно госпитализирован в психиатрическое отделение. Сейчас он проходит обследование, после которого будет принято решение о дальнейших шагах», — прокомментировала сотрудница больницы «Тель а-Шомер» Ноа Брегман.

По словам самого певца, его участие в новогодних корпоративах будет зависеть от вердикта израильских врачей. «Со мной действительно периодически происходят приступы, когда мне трудно себя контролировать и трудно потом вспомнить, почему я так себя повел», – заявил Киркоров.

О том, что Филипп Киркоров вылетел из России в другую страну «для серьезного медицинского обследования» журналистам сообщила адвокат Татьяна Акимцева, представляющая интересы певца, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на NEWSru.com.il