Девочка упала с аттракциона и погибла

В Германии 11-летняя девочка разбилась насмерть, упав с аттракциона. Парк аттракционов был развернут на ярмарке в баварском городе Ингольштадт.

Девочка, которую почему-то не сопровождали взрослые, каталась на одном из них и выпала, находясь на самой верхней, девятиметровой, точке аттракциона.



Власти города ведут расследование происшествия. По первоначальным данным, техническая часть аттракциона находится в порядке, а сама девочка была надлежащим образом пристегнута.



Между тем буквально месяц назад более двух десятков человек оказались подвешенными в воздухе, после того как неожиданно сломался аттракцион в парке Great America Theme Park в городе Санта-Кларе (штат Калифорния). Неожиданно вагончики американских горок перестали катиться по рельсам, и все находящиеся в них люди оказались на высоте в несколько десятков метров.



Как передает РБК, спасательной бригаде пришлось использовать длинные выдвижные лестницы с кабинками на конце, чтобы одного за другим снимать попавших в бедственное положение.