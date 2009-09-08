Прямой эфир

Девочка упала с аттракциона и погибла

08 сентября 2009 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Германии 11-летняя девочка разбилась насмерть, упав с аттракциона. Парк аттракционов был развернут на ярмарке в баварском городе Ингольштадт.

Девочка, которую почему-то не сопровождали взрослые, каталась на одном из них и выпала, находясь на самой верхней, девятиметровой, точке аттракциона.

Власти города ведут расследование происшествия. По первоначальным данным, техническая часть аттракциона находится в порядке, а сама девочка была надлежащим образом пристегнута.

Между тем буквально месяц назад более двух десятков человек оказались подвешенными в воздухе, после того как неожиданно сломался аттракцион в парке Great America Theme Park в городе Санта-Кларе (штат Калифорния). Неожиданно вагончики американских горок перестали катиться по рельсам, и все находящиеся в них люди оказались на высоте в несколько десятков метров.

Как передает РБК, спасательной бригаде пришлось использовать длинные выдвижные лестницы с кабинками на конце, чтобы одного за другим снимать попавших в бедственное положение.

# происшествия # Аттракционы

Другие новости рубрики

Все новости
08 сентября 2009 06:58

В Грузии призошло сильное землетрясение

08 сентября 2009 06:56

При взрыве на шахте в Китае погибли 35 человек

07 сентября 2009 14:23

18 человек погибли в аварии в Индии