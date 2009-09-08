В Грузии призошло сильное землетрясение

Эпицентр находился на глубине 10 км в Онском районе Рача-Лечхумского региона, примерно в 80 км к северо-востоку от Кутаиси - в 156 км от Тбилиси.

Национальное агентство окружающей среды (Гидрометцентр) Грузии оценивает силу подземных толчков в 8 баллов по 12-балльной шкале.



Ущерб, причиненный землетрясением, пока не называется.



На территории Южной Осетии около 03.00 8 сентября по московскому времени также было зафиксировано землетрясение. По данным республиканского МЧС, жертв и разрушений в результате подземных толчков нет. В Цхинвали сразу после землетрясения отключилось электричество, однако вскоре электроснабжение города было восстановлено, сообщает БЕЛТА.