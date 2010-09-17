Десятилетний мальчик «снял порчу» с 35-летней минчанки на станции метро «Пушкинская»

Мальчик сам предложил погадать женщине. Естественно, на нее была наведена порча, которую малыш обещал снять.

В качестве предоплаты попросил золотое кольцо и несколько крупных купюр. И, что самое интересное, назначил встречу на следующий день. Минчанка опомнилась только через несколько минут.

Сейчас злоумышленник находится в приемнике-распределителе для несовершеннолетних, так как его мать до сих не объявилась. Установлено, что парень приехал в Минск из деревни в Борисовском районе. 10-летнему мальчику за его проступок ничего не будет. Ответит за него мать, так как не уследила за своим ребенком. Известно, что она воспитывает сына одна, пишет «НГ».