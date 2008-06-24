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Число спасенных пассажиров филиппинского парома увеличилось до 81 человека

24 июня 2008 08:08
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24 удалось обнаружить на близлежащих от места крушения островах. Судьба еще почти восьмисот находившихся на борту остается неизвестной. Напомню, ЧП произошло два  дня назад  у берегов острова Субиян. В условиях непогоды, вызванной тайфуном "Фэньшэнь", у парома отказал двигатель. В результате судно село на мель, а затем перевернулось.

Операция по поиску и спасению пассажиров, продолжается. Водолазы уже смогли пробраться внутрь парома,  однако  нашли там лишь тела погибших. Когда лайнер перевернулся, они оказались блокированы и задохнулись. На данный момент официально подтверждена смерть 22 человек.
# происшествия

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