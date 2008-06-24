Число спасенных пассажиров филиппинского парома увеличилось до 81 человека

24 удалось обнаружить на близлежащих от места крушения островах. Судьба еще почти восьмисот находившихся на борту остается неизвестной. Напомню, ЧП произошло два дня назад у берегов острова Субиян. В условиях непогоды, вызванной тайфуном "Фэньшэнь", у парома отказал двигатель. В результате судно село на мель, а затем перевернулось.



Операция по поиску и спасению пассажиров, продолжается. Водолазы уже смогли пробраться внутрь парома, однако нашли там лишь тела погибших. Когда лайнер перевернулся, они оказались блокированы и задохнулись. На данный момент официально подтверждена смерть 22 человек.

