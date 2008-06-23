Поле жатвы, как поле боя

В Кричевском районе Могилёвской области от удара током погиб комбайнер одного из СПК. Во время уборки кормовых он столкнулся со столбом электропередач.

Видеть этот комбайн в будний день на мехдворе в СПК "Бель" не привыкли. Его хозяин - лидер производства. К двадцатым числам июня убрал 2 тонны кормовых. В хозяйстве до сих пор не понимают, как опытный специалист мог допустить такую оплошность – свалить столб линии электропередач.

От искры сначала загорелась трава, потом колёса. Комбайнер хотел достать из кабины огнетушитель, взялся за поручни и погиб от удара током. Его коллегам осталось только спасать комбайн.

Кстати, несчастных случаев в СПК не было уже давно. Да и Кричевский район в позапрошлом году был признан лучшим в республике по технике безопасности. Поэтому сегодня трагедию списывают на нелепое стечение обстоятельств.

Тем не менее, прокуратура района сейчас проводит проверку. О ее результатах там пока не говорят. Чтобы выяснить все обстоятельства потребуется около 2 недель.

