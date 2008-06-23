Пожар в Смолевичском районе

На частном предприятии огонь уничтожил цех деревообработки со всем оборудованием, а также кровлю площадью около 500 квадратных метров. В момент ЧП цех не работал – на месте находилась только сторож, которая и сообщила о происшествии. Спасателям потребовался не один час, чтобы погасить пламя. МЧС задействовали 7 единиц аварийно-спасательной техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Ущерб подсчитывается.