Автопоезд столкнулся с маршруткой

Авария с многочисленными пострадавшими произошла в пригороде Гродно.

Проезжая деревню Малыщино, столкнулись автопоезд МАЗ и маршрутное такси "Фольксваген". Автомобиль МАЗ двигался по второстепенной дороге и вёз в прицепе строительные материалы. Приближаясь к перекрёстку, он проигнорировал знак "Уступите дорогу", в результате чего произошло столкновение.

Удар пришёлся в правую сторону автомобиля. Одна из пассажирок скончалась на месте. Пять пассажиров ранены, в том числе и водитель маршрутки.

"Пожилая женщина находится в очень тяжёлом состоянии. Виновен водитель МАЗа. С уверенностью можно сказать, что виновник будет привлечён к уголовной ответственности", - заявил старший инспектор батальона ППС УГАИ УВД Гродненского облисполкома Олег Дук.

Как сообщили в управлении ГАИ МВД, с начала года в республике с участием маршрутных такси произошло 89 дорожно-транспортных происшествий. 19 человек погибли, 113 получили травмы.