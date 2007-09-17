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Перекрыт канал сбыта наркотиков из Польши

17 сентября 2007 17:34
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220 таблеток синтетического наркотика, известного как "экстази" было изъято оперативниками Фрунзенского РУВД столицы. Торговцами психотропных веществ оказались три молодых человека: минчанин и 2 жителя Гродно. Они продавали таблетки в  ночных клубах, ресторанах и на дискотеках. Тайники для наркотиков придумывали с фантазией: коробки из-под творога, футляры для очков, что впрочем, не помешало столичным оперативникам задержать преступников.
По информации правоохранителей, поставки психотропных веществ из Польши в нашу республику наркокурьеры осуществляли на протяжении года.
# происшествия

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