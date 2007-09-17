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В Таиланде выясняют причины крушения самолета

17 сентября 2007 08:08
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На данный момент, в списке погибших 91 человек, в их числе 55 иностранных туристов. Сорока двум пассажирам удалось спастись, сейчас они в больнице. Авиакатастрофа произошла в аэропорту острова Пхукет в условиях плохой видимости из-за сильного дождя. Перед приземлением самолет местной авиакомпании потерял равновесие. Он выкатился за пределы взлетной полосы, врезался в дерево и загорелся. Фюзеляж лайнера разломился на две части. Через несколько минут на место трагедии прибыли пожарные и спасатели.
# происшествия

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