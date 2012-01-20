Акула-людоед у берегов Австралии

За последние дни совершено несколько нападений. Обошлось без жертв, но люди сильно пострадали.



26-летнего гида по сноркелингу акула укусила за руку, когда он показывал кораллы в лагуне группе туристов, в том числе детям. Мужчина смог отбиться, ударив акулу кулаком. Днем ранее серьезную рану бедра получил 44-летний серфингист. А в начале января пострадал 28-летний пловец.



Такая активность акул необычна. В среднем в Австралии фиксируется не более трех нападений за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.