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Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены

20 января 2012 07:17
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Взрывное устройство находилось между двумя припаркованными машинами в центре города в 100 метрах от здания мэрии, сдетонировало, когда мимо проезжал микроавтобус с подразделением быстрого реагирования.

После прибытия к месту происшествия подразделения полиции возникла потасовка стражей порядка с собравшейся толпой. Для разгона собравшихся, бросавших в полицейских камни, был открыт предупредительный огонь в воздух, применены водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены-1

Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены-3

Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены-5

Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены-7

Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены-9

# происшествия # Фотофакт

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