Взрыв в Турции в 100 м от мэрии города Хаккяри. 1 человек погиб, около 30 ранены

Взрывное устройство находилось между двумя припаркованными машинами в центре города в 100 метрах от здания мэрии, сдетонировало, когда мимо проезжал микроавтобус с подразделением быстрого реагирования.



После прибытия к месту происшествия подразделения полиции возникла потасовка стражей порядка с собравшейся толпой. Для разгона собравшихся, бросавших в полицейских камни, был открыт предупредительный огонь в воздух, применены водометы и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.