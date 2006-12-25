Акт вандализма в Гомельской области

Рано утром 25 декабря на окраине Мозыря была сожжена православная церковь.По предварительной версии, преступники проникли в храм около шести утра и совершили поджог. Напомним, что 13 ноября текущего года эта церковь уже горела. Благодаря слаженным действиям спасателей, тогда деревянное здание удалось спасти. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В эту же рождественскую ночь огонь почти полностью уничтожил божий храм. Поджигателей ищут. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.