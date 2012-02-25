В Нигерии атакованы полицейский участок, тюрьма и мечеть. Около 20 погибших

Новости Нигерии. В разных районах страны прогремели несколько взрывов. В общей сложности жертвами атак стали около 20 человек, десятки людей получили ранения.

Больше всего жертв в городе Гомбе, где вооруженные боевики атаковали полицейский участок, убив 14 человек. Террористы также попытались ворваться в городскую тюрьму, однако охранникам удалось отразить атаку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно нападение, в результате которого погибли пять человек, произошло в мечети в городе Кано. Боевики подъехали на мотоциклах и открыли огонь по верующим.

Полиция полагает, что за атаками стоят члены радикальной группировки «Боко Харам».