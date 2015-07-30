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В Минске задержан парень, который пытался сделать «закладку» психотропа

30 июля 2015 10:26
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Новости Беларуси. В Минске задержан парень, который пытался сделать «закладку» психотропа. Его с поличным задержали на улице Социалистической сотрудники наркоконтроля вместе с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Молодого человека застали в момент, когда он хотел закопать пакет с наркотиком. Увидев людей в форме, парень попытался бежать, но его настигли бойцы «Алмаза». Изъят 250-граммовый пакет с порошком. По ценам черного рынка стоимость наркотика – порядка 25 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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