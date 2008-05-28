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50 человек погибли в Китае в результате проливных дождей

28 мая 2008 13:48
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Они продолжаются уже около недели. Всего от наводнений в провинции Цзян-Си пострадали около 100 тысяч человек. Однако, синоптики предупреждают, что ливни продолжатся. Угроза также нависла над миллионом жителей провинции Сычуань: их дома может затопить в любой момент из-за возможного разрушения 70 плотин. Тем временем, в пострадавших от разрушительного землетрясения районах масштабная поисково-спасательная операция продолжается. На месте завалов работают тысячи китайских военных, которые извлекли из-под руин шесть с половиной тысяч живых людей. Число погибших превысило 67 тысяч.
# происшествия

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