50 человек погибли в Китае в результате проливных дождей

Они продолжаются уже около недели. Всего от наводнений в провинции Цзян-Си пострадали около 100 тысяч человек. Однако, синоптики предупреждают, что ливни продолжатся. Угроза также нависла над миллионом жителей провинции Сычуань: их дома может затопить в любой момент из-за возможного разрушения 70 плотин. Тем временем, в пострадавших от разрушительного землетрясения районах масштабная поисково-спасательная операция продолжается. На месте завалов работают тысячи китайских военных, которые извлекли из-под руин шесть с половиной тысяч живых людей. Число погибших превысило 67 тысяч.