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Пострадавшей китайской провинции Сычуань грозит наводнение

28 мая 2008 07:43
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Из-за разрушительного землетрясения тонны горных пород обрушились в реку Цзянь-Хэ и перекрыли русло. В результате образовалось огромное озеро, которое в любой момент может затопить окрестные территории. Там проживает 150 тысяч человек. На строительство шлюзов, которые должны предотвратить затопление, брошены войска. Однако настоящая катастрофа, по мнению спасателей, наступит, если вода прорвет природную дамбу - тогда под угрозой окажутся уже почти полтора миллиона жителей.
# происшествия

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