В Жлобине при хищении дизель-топлива злоумышленники уничтожили 100 литров гербицида

Сторожа ОАО "Агротехсервис" решили подзаработать, слив топливо с охраняемых ими тракторов. Разлили украденное в канистры от гербицидов, предварительно вылив 100 литров ядохимиката на землю. Как оказалось, уничтоженный препарат по стоимости в 10 раз дороже, чем украденное топливо.



Причастность к преступлению сторожей – очевидна. Дверь склада была аккуратно открыта, а не взломана.



Стоимость слитой солярки по госцене – порядка 300 тысяч рублей, уничтоженные пестициды обошлись хозяйству почти в 2,5 миллиона.



Если за хищение солярки сторожа отделались бы административным наказанием, то за гербицид придется отвечать по уголовному кодексу. За уничтожение имущества одному из них грозит до 2 лет ограничения свободы.