Двойное убийство под Брестом: в дом пенсионеров посреди ночи ворвались с топором

Новости Беларуси. Шокирующее преступление произошло в 10 километрах от Бреста. Пьяный 54-летний местный житель около трех ночи разбил окно в частном доме и оказался в доме пожилой супружеской пары.

Мужчина ударил топором по голове 85-летнего хозяина и его 80-летнюю супругу.

Крики о помощи услышали соседи, они вызвали в милицию.

Престарелый мужчина умер до приезда медицинских работников. За жизнь его супруги медики боролись несколько часов. Но безрезультатно.

Пресс-служба МВД Беларуси:

В деревне Шебрин Брестского района в доме пенсионера 1930 г.р. неработающий односельчанин 1962 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, топором убил хозяина и избил его жену – пенсионерку 1936 г.р., которая в больнице умерла. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 и ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь.

Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемый нигде не работает, злоупотребляет спиртным.

Заявление управления Следственного комитета по Брестской области:

В отношении мужчины следственным управлением УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следователями совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр места происшествия. Для установления всех обстоятельств произошедшего допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертных исследований.