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19-летний гродненский хакер заплатит 4,5 млн. рублей штрафа

13 июля 2010 11:18
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19-летнему хакеру придется заплатить более 4 с половиной миллионов рублей за взлом сайта Гродненского госуниверситета. Такой приговор безработному парню вынесен судом Октябрьского района областного центра.

Мотив преступления необычен: юноша решил доказать системным администраторам свою высокую квалификацию и изменил информацию на главной странице сайта университета. Личность хакера  установили ещё в январе. Молодой человек даже не пытался отрицать свою причастность к взлому сайта. А свои действия считал просто детской шалостью.

Наталья Баклага,  начальник пресс-службы УКГБ по Гродненской области:
Молодой человек взломал не только этот сайт, но и ещё множество по всей республике. Сейчас он осужден по двум статьям: «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» и «Разработка, использование либо распространение вредоносных программ».  По решению суда он должен выплатить штраф в размере 130 базовых величин.

# происшествия

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