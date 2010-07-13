19-летний гродненский хакер заплатит 4,5 млн. рублей штрафа

19-летнему хакеру придется заплатить более 4 с половиной миллионов рублей за взлом сайта Гродненского госуниверситета. Такой приговор безработному парню вынесен судом Октябрьского района областного центра.

Мотив преступления необычен: юноша решил доказать системным администраторам свою высокую квалификацию и изменил информацию на главной странице сайта университета. Личность хакера установили ещё в январе. Молодой человек даже не пытался отрицать свою причастность к взлому сайта. А свои действия считал просто детской шалостью.

Наталья Баклага, начальник пресс-службы УКГБ по Гродненской области:

Молодой человек взломал не только этот сайт, но и ещё множество по всей республике. Сейчас он осужден по двум статьям: «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» и «Разработка, использование либо распространение вредоносных программ». По решению суда он должен выплатить штраф в размере 130 базовых величин.