Жители Будапешта требуют отставки правительства страны

Участники акции требуют отставки венгерского премьер-министра Ференца Дюрчаня и его правительства. Митинги проходят на площади перед Парламентом. Между тем, венгерский премьер пообещал продолжать путь реформ систем образования, здравоохранения и пенсионного страхования.

Напомним, акции протеста в Венгрии начались в сентябре прошлого года, когда стало известно, что Ференц Дюрчань обманывал население, предоставляя неверную информацию о состоянии экономики страны, чтобы победить на парламентских выборах.