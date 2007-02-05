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Жители Будапешта требуют отставки правительства страны

05 февраля 2007 12:14
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Участники акции требуют отставки венгерского премьер-министра Ференца Дюрчаня и его правительства. Митинги проходят на площади перед Парламентом. Между тем, венгерский премьер пообещал продолжать путь реформ систем образования, здравоохранения и пенсионного страхования.
Напомним, акции протеста в Венгрии начались в сентябре прошлого года, когда стало известно, что Ференц Дюрчань обманывал население, предоставляя неверную информацию о состоянии экономики страны, чтобы победить на парламентских выборах.

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