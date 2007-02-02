Беларусь станет космической державой

В ближайшие два с половиной года должен появиться новый белорусский спутник. Глава государства провел совещание по вопросу создания Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Александр Лукашенко отметил: прежде чем окончательно принять решение о дальнейшем развитии космической отрасли в стране, необходимо определиться с рынком сбыта продукции. Проект создания и запуска первого спутника "БелКА" стоил 16 млн. долларов. Новый аппарат с учетом более современных технологий и решений оценивается предварительно в 18 миллионов.

Запуск нового спутника, как заявил глава государства, должен стать еще и важным коммерческим проектом. Этот космический аппарат позволит не только собирать необходимую информацию для своих нужд, но и работать под заказ. Важно и то, что аналогичный спутник создает Россия. Таким образом, наш космический аппарат будет включен в орбитальную группировку, а это значительно повышает коммерческую востребованность результатов работы на орбите.

Новые космические планы предполагают и больше заказов для белорусских специализированных предприятий, которые изготавливают аппаратуру и другие комплектующие для двух новых спутников - белорусского и российского. В Национальной академии наук уже почувствовали, что интерес к космическому проекту Беларуси со стороны иностранных государств значительный.

"Ряд предприятий уже получили заказы на изготовление изделий, аналогичных тем, что были использованы для спутника "БелКА". Резонанс в специализированных организациях очень высокий", - отметил председатель президиума Национальной академии наук республики Беларусь Михаил Мясникович.

В результате обсуждения Президент, премьер и глава Национальной академии наук пришли к выводу: новый спутник должен иметь характеристики, близкие к первому - "БелКА". А параллельно будет проектироваться ещё один спутник, с разрешающей способностью в 1 м. В мире таких аппаратов - единицы. А это уже серьезная заявка на членство в клубе космических держав.