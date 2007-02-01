Белорусскую политику отличает искренность и последовательность

Президент Александр Лукашенко высказал свое мнение относительно последнего нефтегазового конфликта в интервью российской газете "Завтра".

Главный редактор российского издания Александр Проханов - персона в российской публицистике известная. Писатель, философ и один из ярких представителей российской патриотической оппозиции. В медиасфере - уже более 40 лет. В резиденции белорусского Президента Александр Проханов вручил белорусскому лидеру подарок - философско-публицистическим изданием "Симфония пятой империи". Он с опаской поинтересовался, не поставит ли своими философскими пассажами в неловкое положение Президента Лукашенко. Глава государства ответил, что с удовольствием поговорит и о философии, и о хронологии российско-белорусских отношений.



Во время полуторачасового интервью Александр Проханов интересовался у Александра Лукашенко философией и хронологией российско-белорусских отношений. Последний конфликт, завязанный на нефти и газе, российский публицист и писатель назвал "горьким и отвратительным напряжением".

Глава государства, не скрывая эмоций, высказывал свое мнение относительно отношений России и Беларуси. Белорусский приоритет - это интересы народа, в России - интересы олигархов. В этом убежден Александр Лукашенко. Российский гость придерживается той же позиции и с сожалением добавляет: в его стране "Газпром" коммерциализировал внешнюю политику. Все проблемы внешней политики, а в особенности - в отношениях с Беларусью - это результат действий руководства России, а точнее прямых указаний Президента Путина. Александр Лукашенко не скрывает истинной подоплеки последнего конфликта на нефтегазовой почве.

На вопрос, каковы перспективы дальнейших белорусско-российских отношений на фоне недавних событий, Президент заметил: все зависит от российского руководства. Хотя будет очень непросто. Так Александр Лукашенко отозвался о перспективах сотрудничества двух стран.

В России олигархические круги, по сути, разрушают Союз Беларуси и России. К такому выводу пришли собеседники. Завершая интервью, главный редактор газеты "Завтра" посетовал на то, что так мало выступлений белорусского Президента в российских СМИ.

И в подтверждение оценок проблемных вопросов между Беларусью и Россией, о которых говорил белорусский Президент во время беседы с редактором газеты "Завтра" Александром Прохановым: Владимир Путин, который 1 февраля в Москве встречался с российскими и иностранными журналистами, по сути, подтвердил, что очень доволен тем, что Россия установила со всеми странами рыночные отношения. Тем самым Владимир Путин определил место Беларуси во внешнеполитических интересах России в одном ряду в остальными государствами. В то время как Беларусь всегда говорила и говорит об особых отношениях с Россией. Декларируемое на словах стремление Москвы построить Союзное государство на деле получило сугубо рыночный оттенок. Правда, такова позиция кремлевской элиты, что никак не отражает действительных отношений между нашими народами.