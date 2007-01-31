Все общественные объединения и политические партии должны внести изменения в уставах

Изменения в уставы внесли менее половины общественных объединений и политических партий. Об этом на заседании коллегии Министерства юстиции Беларуси сообщил заместитель министра юстиции Александр Симонов.

Он уточнил, что в соответствии с законами об общественных объединениях и политических партиях, которые вступили в силу в октябре 2006 года, эти организации должны были внести изменения в уставы. Помимо целей, задач и методов деятельности уставы должны содержать указания на предмет деятельности, в них должны быть регламентированы нормы, касающиеся создания и прекращения деятельности своих организационных структур, а также порядок управления ими.

Александр Симонов сообщил, что всем не выполнившим это требование законодательства партиям и общественным объединениям вынесены предупреждения. В случае если они и в будущем не исправят эти нарушения, по отношению к ним будут предприняты более строгие меры. На 1 января 2007 года в Беларуси зарегистрировано 17 политических партий, 37 профсоюзов, 2248 общественных объединений, 17 союзов (ассоциаций) общественных объединений, а также 56 фондов.