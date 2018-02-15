«Здесь нет моих политических антагонистов». Ермошина досрочно проголосовала на выборах в местные Советы

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я выбрала того, кто единственный бросил мне листовку в почтовый ящик. Но это не обязательное, конечно, условие. Но это говорит о том, что человек работал. В принципе, тяжело было определиться: у нас все хорошие кандидаты. Здесь нет моих политических антагонистов.

По итогам второго дня досрочного голосования, на выборах в местные Советы депутатов уже проголосовало больше 11 % избирателей. Самые активные в процессе голосования – минчане. Всего в списках избирателей около 7 миллионов белорусов. Электоральная гонка завершится уже в предстоящее воскресенье, 18 февраля. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.