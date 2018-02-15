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«Здесь нет моих политических антагонистов». Ермошина досрочно проголосовала на выборах в местные Советы

15 февраля 2018 13:09
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Новости Беларуси. Досрочное голосование продолжается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой выбор 15 февраля сделала и глава Центризбиркома.  

«Здесь нет моих политических антагонистов». Ермошина досрочно проголосовала на выборах в местные Советы-1

Основной день голосования у Лидии Ермошиной, как правило, расписан по минутам. Поэтому глава Центральной избирательной комиссии посещает выборный участок заранее.  

Общаясь сегодня, 15 февраля, с журналистами, Лидия Ермошина прокомментировала свой личный выбор.  

«Здесь нет моих политических антагонистов». Ермошина досрочно проголосовала на выборах в местные Советы-4

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:  
Я выбрала того, кто единственный бросил мне листовку в почтовый ящик. Но это не обязательное, конечно, условие. Но это говорит о том, что человек работал. В принципе, тяжело было определиться: у нас все хорошие кандидаты. Здесь нет моих политических антагонистов.  

По итогам второго дня досрочного голосования, на выборах в местные Советы депутатов уже проголосовало больше 11 % избирателей. Самые активные в процессе голосования – минчане. Всего в списках избирателей около 7 миллионов белорусов. Электоральная гонка завершится уже в предстоящее воскресенье, 18 февраля. Будет распределено немногим более 18 тысяч мандатов.  

# Лидия Ермошина # Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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