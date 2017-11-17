Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 8 декабря в Гомеле

Новости Беларуси. Учреждение премии Союзного государства Беларуси и России в области науки и техники обсудят на очередном заседании Совета Министров, которое пройдет 8 декабря в Гомеле. Предполагается, что вручаться она будет раз в два года, так же как и премия в области литературы и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверие предстоящей встречи 17 ноября в Минске собралась группа высокого уровня, чтобы обсудить и проработать более десятка вопросов. Традиционно часть из них касается торгово-экономического сотрудничества и войдет в повестку дня заседания Совмина.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Все вопросы по балансам торговым и по созданию равных условий конкурирования направлены на развитие экономического потенциала двух государств и на взаимодействие в решении этой задачи. Будут решаться вопросы культурологические, по Брестской крепости у нас есть намерения принять участие в дальнейшей реконструкции.
Совместные усилия направлены также на поддержку экспорта белорусско-российской продукции в третьи страны, на формирование единой промышленной политики, на сохранение машиностроительного потенциала. Идет работа и над внедрением в Беларуси национальной информационной системы прослеживаемости сельскохозяйственных и продовольственных товаров, которая будет интегрирована с российской стороной.