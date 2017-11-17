Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 8 декабря в Гомеле

Новости Беларуси. Учреждение премии Союзного государства Беларуси и России в области науки и техники обсудят на очередном заседании Совета Министров, которое пройдет 8 декабря в Гомеле. Предполагается, что вручаться она будет раз в два года, так же как и премия в области литературы и искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверие предстоящей встречи 17 ноября в Минске собралась группа высокого уровня, чтобы обсудить и проработать более десятка вопросов. Традиционно часть из них касается торгово-экономического сотрудничества и войдет в повестку дня заседания Совмина.