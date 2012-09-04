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За ходом выборов в Парламент Беларуси будут следить более 3,5 тысяч национальных наблюдателей и представители 5 постсоветских стран

04 сентября 2012 15:48
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Новости Беларуси. Более 3,5 тысяч национальных наблюдателей за выборами аккредитованы в Беларуси. По данным ЦИК, наибольшее количество наблюдателей выдвинули общественные объединения – более 3 тысяч. От политических партий в избирательные комиссии направлено пока менее 200 наблюдателей.

Людмила Кобятко, национальный наблюдатель (Федерация профсоюзов Беларуси):
Я работала в нашей городской избирательной комиссии по выбору и в Национальное собрание, и по выбору нашего президента. Это моя жизненная позиция.
Основная моя функция – это наблюдение, чтобы был порядок на избирательном участке. Потому что работа избирательной комиссии очень сложна.

Кроме того, стало известно, что своих наблюдателей аккредитовали Центризбиркомы пяти постсоветских стран. За ходом парламентских выборов в Беларуси будут следить представители России, Армении, Казахстана, Латвии и Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019 # Людмила Кобятко

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