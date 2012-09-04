Рабочие немецкой авиакомпании «Люфтганза» объявили 8-часовую забастовку. Отменено 190 рейсов

Новости Германии. 4 сентября Авиакомпания «Люфтганза» отменила порядка 190 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне в связи с забастовками персонала, требующего улучшения условий труда и повышения зарплаты.

Стюарды и стюардессы на 8 часов прекратили свою работу. В аэропорту Франкфкрта с 07.00 до 15.00 и в Берлине с 06.00 до 11.00. Также представители экипажей самолетов немецкой компании заявили, что 4 сентября с 14.00 до 24.00 пройдет забастовку в международном аэропорту Мюнхена, сообщает. О дате и времени забастовки сотрудники компании сообщили руководству заранее - еще в воскресенье, 2 сентября, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters.

Письмо с разъяснением сложившейся ситуации появилось на сайте авиакомпании непосредственно 4 сентября, ctv.by со ссылкой на lufthansa.com.

Пресс-служба авиакомпании «Люфтганза»:

«Люфтганза» искренне сожалеет, что трудовой спор ведется за счет наших клиентов. В связи с забастовками представителей экипажей следует ожидаются внеплановые отмены и задержки рейсов. Полеты Lufthansa Regional (CityLine, Eurowings) и Germanwings не будут затронуты. Тем не менее, на данном этапе «Люфтганза» не может наверняка определить, удар какого размера будет нанесен авиакомпании забастовкой 4 сентября. После окончания акции протеста, «Люфтганза» также предусматривает нарушения в расписании полетов.

Как и большинство крупных авиаперевозчиков, «Люфтганза» столкнулась с ростом цен на топливо, ослаблением спроса со стороны пассажиров на бюджетных направлениях и экономическим спадом, а также сильной конкуренцией со стороны дискаунтеров, таких как Ryanair.

Профсоюз бортпроводников настаивает на повышении оплаты труда на 5 процентов и требует гарантий, что «Люфтганза» не будет принимать временных работников, как это произошло в Берлине, сообщает ctv.by со ссылкой на Reuters.

31 августа подобная забастовка уже проводилась. Однако не привела к каким-либо результатам. Профсоюзные лидеры заявляют, что следующая акция протеста, запланированная на 6 сентября, станет общенациональной, если руководство компании останется равнодушным к их требованиям.