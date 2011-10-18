Янукович не будет торопиться с интеграцией с ЕС

Причиной высказывания стала позиция ЕС на приговор экс-премьера Украины Тимошенко к 7 годам лишения свободы. По мнению представителей Евросоюза, дело Тимошенко - политически мотивированное.
Виктор Янукович:
Суть не в том, нравится кому-то приговор или нет - в Украине или в Европе. Суть в том, что существует верховенство права, решает суд. Какое бы решение суд не вынес, его надо уважать.
Президент Украины подчеркнул, что его страна все-таки рассчитывает подписать соглашение, которое бы включало в себя создание зоны свободной торговли с Европейским союзом.