Янукович не будет торопиться с интеграцией с ЕС

В частности, президент Украины сообщил сегодня журналистам, что соглашение об ассоциации с ЕС может быть подписано позже, «если Европа не готова к этому по каким-то причинам, или Украина не готова». Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Причиной высказывания стала позиция ЕС на приговор экс-премьера Украины Тимошенко к 7 годам лишения свободы. По мнению представителей Евросоюза, дело Тимошенко - политически мотивированное.

Виктор Янукович:

Суть не в том, нравится кому-то приговор или нет - в Украине или в Европе. Суть в том, что существует верховенство права, решает суд. Какое бы решение суд не вынес, его надо уважать.

Президент Украины подчеркнул, что его страна все-таки рассчитывает подписать соглашение, которое бы включало в себя создание зоны свободной торговли с Европейским союзом.