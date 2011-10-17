Глава МИД Эквадора: Мы восхищаемся той линией, которой придерживается Беларусь за годы своей независимости

Беларусь готова активно развивать сотрудничество с Эквадором. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел, торговли и интеграции этой латиноамериканской республики. У нашей страны есть хороший пример сотрудничества с Венесуэлой, и по такому принципу можно выстроить отношения и с Эквадором, а это платформа для выхода на весь регион.

Кевин Венегас в Беларусь приехал три года назад из Кито -- столицы Эквадора. Будущий врач, предпочел освоить медицинскую науку именно в Беларуси. Здесь учился его старший брат, остался доволен.

Кевин Венегас, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Мне очень нравиться здешнее образование здесь. Потому что здесь есть возможность у студента показать, что он знает, что он умеет. хорошие преподаватели. Город очень спокойный, красивый и нормально учиться.

Экваториальный Эквадор и континентальная Беларусь. Несмотря на то, что география разделила наши две страны, но при взаимном интересе даже океан — не помеха. Сегодня флаги Беларуси и Эквадора на улицах нашего города — не только протокольная норма в честь приезда высокого гостя, но и символ открытого диалога между нашими государствами.

Теплая атмосфера на встрече президента Беларуси с главой внешнеполитического ведомства Эквадора — тому подтверждение. Ведь у нашего государства с Эквадорской Республикой уже сложилось сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг 40 миллионов долларов. И это еще не предел.

Александр Лукашенко:

Мы готовы вести активный диалог с вашей страной, развивать сотрудничество, и у нас нет абсолютно никаких ограничений и закрытых тем. У нас есть хороший опыт сотрудничества с вашим соседом и нашими общими друзьями — Венесуэлой. И мы свободно по этому же принципу можем выстраивать отношения к Эквадором. Если это будет нужно, у меня есть определенная договоренность с Уго Чавесом, что мы можем и с помощью Венесуэлы выстраивать наши отношения на трехсторонней основе, через Венесуэлу на двусторонней основе и напрямую с вами. Выбор за вами, любой вариант для нас приемлем. У нас уже есть определённый уровень отношений и приличный товарооброт, несмотря на географическое расстояние. Давайте будем переносить этот опыт и практику на другие сферы и наращивать.

В свою очередь Рикардо Патиньо передал Александру Лукашенко приветствие от президента Эквадора. Он также подтвердил приглашение посетить южно-американскую республику с визитом.

Рикардо Патиньо, министр иностранных дел, торговли и интеграции Республики Эквадор:

Мы в Эквадоре восхищаемся той линией, которой придерживается Беларусь за годы своей независимости. Мы знаем, какие сложности вам пришлось преодолеть в период трансформации. Мы будем искать точки соприкосновения как во внутренней, так и во внешней повестке. Мы настроены на развитие торгово-экономических отношений, тем более что потенциал для роста в этой сфере очень большой.

Министр также выразил надежду на продолжение плодотворных контактов на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. Это поможет Беларуси закрепиться на рынках Латинской Америки. Ведь схожесть позиции в сфере международной политики и совместные интересы в области инвестиций тому поспособствуют. Не откладывая на будущее, стороны уже сегодня подписали меморандум о сотрудничестве.

Основа белорусского экспорта в Эквадор — калийные и азотные удобрения. Поставляют белорусские шины. В импорте из Эквадора традиционно превалируют бананы, цветы, концентраты кофе, чая, морепродукты. Сейчас обе страны стремятся от простой торговли - к кооперационным связям. Да и потенциал для развития отношений Беларуси с Эквадором разносторонний. От белорусского участия в разведке и разработке месторождений, модернизации эквадорских нефтеперерабатывающих заводов, до обмена технологиями в области сельского хозяйства.

Рикардо Патиньо, министр иностранных дел, торговли и интеграции Республики Эквадор:

С белорусскими коллегами мы условились о более углубленной торгово-экономической интеграции, которая включает в себя инвестиционную политику как со стороны Беларуси, так и со стороны Эквадора

Эквадорцы интересуются нашими технологиями по выращиванию картофеля и кукурузы. Также попросили рассмотреть вопрос подготовки в Беларуси специалистов-аграриев. Обсуждают и покупку белорусских автобусов для эквадорской столицы, и оснащение цементных заводов нашим оборудованием, и организацию производства по сборке тракторов. Есть перспектива экспорта наших образовательных и строительных услуг.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы будем работать не только над простой торговлей, увеличением экспорта и импорта, но и будем идти по пути глубокой кооперации и глубокого экономического сотрудничества

Эквадор — перспективный партнер Беларуси на южноамериканском континенте. Как известно, позиции Латинской Америки на международной арене неуклонно усиливаются. Платежеспособные рынки стран, в которых проживает полмиллиарда человек, вызывают большой интерес у ведущих мировых производителей.

В целом Беларусь поддерживает дипотношения с 30-ю из 33-х государств Латинской Америки. Укрепляется разноплановое взаимодействие Беларуси с Аргентиной, Кубой, Боливией, Никарагуа, Перу, Сальвадором, Эквадором и рядом других стран латиноского региона. Только в прошлом году товарооборот Беларуси с латиноамериканскими странами составил почти 3 миллиарда долларов. В этом году, только с Венесуэлой он уже приближается к 2 миллиардам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Белорусский экспорт становится более разнообразным. И от простой торговли сотрудничество уже переходит к совместным проектам. На местных рынках заокеанских стран закрепляется продукция наших флагманов. Таким образом, крепкие отношения с Венесуэлой, с Эквадором могут стать хорошим плацдармом для выхода наших товаров на огромный латиноамериканский рынок.