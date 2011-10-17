Лукашенко ответил на статью Путина о Евразийском союзе своей статьей

Идею высказать публично свое мнение на статью российского премьера, Александр Лукашенко озвучил на прошлой неделе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это была встреча с Виктором Христенко — министром промышленности и торговли России, который в Минск прибыл в качестве спецпредставителя Дмитрия Медведева по внесению изменений в договор о Комиссии Таможенного союза. Президент заметил, что в обществе активно обсуждаются положения этой статьи.
Александр Лукашенко:
Это будет честно, если отдать должное Путину в формировании этого процесса. Именно он дал тогда отмашку этому процессу. Будущий кандидат в президенты — скорее всего, будущий президент России — коль он первый обозначил тезисом как раз наведение порядка в нашем бывшем общем доме и выстраивание отношений с соседями — это, наверное, уже дорогого стоит. Поэтому я считаю, что это соответствует нашей белорусской позиции. В разговоре с ним я об этом сказал.
В ответной статье Александр Лукашенко приветствует идею премьер-министра РФ Владимира Путина о создании Евразийского союза. Так, президент Беларуси пишет:
«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:
Россия впервые за многие годы ясно и недвусмысленно заявила о приоритете отношений с государствами, с которыми, перефразируя классика, вышла из общей советской шинели. Приоритете не лозунговом и поверхностном, а пронизывающем всю глубину жизнедеятельности наших стран и народов. Более того, по-моему, впервые в новейшей истории России об этом говорит кандидат в президенты. Фактически, как я понимаю, в своей предвыборной внешнеполитической программе.
Только недалекие люди, по мнению белорусского лидера, могут обвинять публикацию Путина и её автора в предвыборной конъюнктурности. Рассуждать так могут только не знающие фактов. Идея Единого экономического пространства России, Беларуси, Украины и Казахстана принадлежит как раз Путину. Он озвучил ее еще в 2003 году. И, понятно, выборы 2012 года тогда не были на горизонте.
«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:
Внутренняя национальная консолидация необходима. Но этого недостаточно! Для подлинного успеха России как и любого другого государства нужно также выстроить отношения с соседями на прочной основе, то есть взаимовыгодной и равноправной. Только на таких принципах! Без этого не будет стабильности и безопасности ни у России, ни у ее соседей. Иное мы уже проходили и знаем, чем все заканчивается.
Говоря по правде, пишет Александр Лукашенко, создание ЕЭП стало для нас нелегким компромиссом. И Беларусь ожидает отдачи от деятельности Таможенного союза и ЕЭП.
«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:
Скажите, зачем, например, на общем интеграционном пространстве выдавливать продукцию партнеров со своих рынков нерыночными методами? Люди и дело от этого только проигрывают. Пусть бизнес свободно конкурирует, борется за рынок.
Краеугольный камень всего того, что мы собираемся построить, — суверенитет наших государств, который не отменяет даже самая тесная интеграция.
По мнению белорусского лидера, этот проект может стать притягательным полюсом для других стран, в том числе для нашей ближайшей соседки Украины.
«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:
Евразийский союз я вижу как неотъемлемую часть общеевропейской интеграции. Наш союз призван стать ключевым региональным игроком, который поможет выстраивать отношения с ведущими мировыми экономическими структурами. Именно отсюда исходит предложение «тройки» о таком взаимодействии с Евросоюзом, которое привело бы в конечном итоге к созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.
То, что предлагается странам, Александр Лукашенко называет «интеграцией интеграций». И обнародование сейчас в ведущих СМИ твердого намерения решительно углублять интеграцию — это своего рода манифест, идущий от жизни.
Александр Малютин, главный редактор газеты «Известия»:
Безусловно, очень рад, что Александр Григорьевич написал для нас статью. Мы с удовольствием её опубликовали, потому что дискуссия продолжается. Сейчас по горячим следам Александр Григорьевич, поддерживая идею Евразийского союза, оговаривает, что существует ещё и Европа, и с Европой нельзя порывать. Собственно, это не так уж сильно отличается от российской позиции — мы тоже европейская страна. Но правильно это оговорить сразу, что это не будет союзом, который замкнётся только на себя. Будет такая «интеграция интеграций» — и с Европой с одной стороны, и с Азией.