Лукашенко ответил на статью Путина о Евразийском союзе своей статьей

Александр Лукашенко выступает за воплощение в жизнь идеи создания Евразийского союза. Свое мнение об этом интеграционном образовании он высказал сегодня на страницах газеты «Известия». Это стало ответом на опубликованную статью Владимира Путина об интеграции на постсоветском пространстве.

Идею высказать публично свое мнение на статью российского премьера, Александр Лукашенко озвучил на прошлой неделе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это была встреча с Виктором Христенко — министром промышленности и торговли России, который в Минск прибыл в качестве спецпредставителя Дмитрия Медведева по внесению изменений в договор о Комиссии Таможенного союза. Президент заметил, что в обществе активно обсуждаются положения этой статьи.

Александр Лукашенко:

Это будет честно, если отдать должное Путину в формировании этого процесса. Именно он дал тогда отмашку этому процессу. Будущий кандидат в президенты — скорее всего, будущий президент России — коль он первый обозначил тезисом как раз наведение порядка в нашем бывшем общем доме и выстраивание отношений с соседями — это, наверное, уже дорогого стоит. Поэтому я считаю, что это соответствует нашей белорусской позиции. В разговоре с ним я об этом сказал.

В ответной статье Александр Лукашенко приветствует идею премьер-министра РФ Владимира Путина о создании Евразийского союза. Так, президент Беларуси пишет:

«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:

Россия впервые за многие годы ясно и недвусмысленно заявила о приоритете отношений с государствами, с которыми, перефразируя классика, вышла из общей советской шинели. Приоритете не лозунговом и поверхностном, а пронизывающем всю глубину жизнедеятельности наших стран и народов. Более того, по-моему, впервые в новейшей истории России об этом говорит кандидат в президенты. Фактически, как я понимаю, в своей предвыборной внешнеполитической программе.

Только недалекие люди, по мнению белорусского лидера, могут обвинять публикацию Путина и её автора в предвыборной конъюнктурности. Рассуждать так могут только не знающие фактов. Идея Единого экономического пространства России, Беларуси, Украины и Казахстана принадлежит как раз Путину. Он озвучил ее еще в 2003 году. И, понятно, выборы 2012 года тогда не были на горизонте.

«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:

Внутренняя национальная консолидация необходима. Но этого недостаточно! Для подлинного успеха России как и любого другого государства нужно также выстроить отношения с соседями на прочной основе, то есть взаимовыгодной и равноправной. Только на таких принципах! Без этого не будет стабильности и безопасности ни у России, ни у ее соседей. Иное мы уже проходили и знаем, чем все заканчивается.

Говоря по правде, пишет Александр Лукашенко, создание ЕЭП стало для нас нелегким компромиссом. И Беларусь ожидает отдачи от деятельности Таможенного союза и ЕЭП.

«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:

Скажите, зачем, например, на общем интеграционном пространстве выдавливать продукцию партнеров со своих рынков нерыночными методами? Люди и дело от этого только проигрывают. Пусть бизнес свободно конкурирует, борется за рынок.

Краеугольный камень всего того, что мы собираемся построить, — суверенитет наших государств, который не отменяет даже самая тесная интеграция.

По мнению белорусского лидера, этот проект может стать притягательным полюсом для других стран, в том числе для нашей ближайшей соседки Украины.

«О судьбах нашей интеграции». Статья Александра Лукашенко в газете «Известия»:

Евразийский союз я вижу как неотъемлемую часть общеевропейской интеграции. Наш союз призван стать ключевым региональным игроком, который поможет выстраивать отношения с ведущими мировыми экономическими структурами. Именно отсюда исходит предложение «тройки» о таком взаимодействии с Евросоюзом, которое привело бы в конечном итоге к созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

То, что предлагается странам, Александр Лукашенко называет «интеграцией интеграций». И обнародование сейчас в ведущих СМИ твердого намерения решительно углублять интеграцию — это своего рода манифест, идущий от жизни.

Александр Малютин, главный редактор газеты «Известия»:

Безусловно, очень рад, что Александр Григорьевич написал для нас статью. Мы с удовольствием её опубликовали, потому что дискуссия продолжается. Сейчас по горячим следам Александр Григорьевич, поддерживая идею Евразийского союза, оговаривает, что существует ещё и Европа, и с Европой нельзя порывать. Собственно, это не так уж сильно отличается от российской позиции — мы тоже европейская страна. Но правильно это оговорить сразу, что это не будет союзом, который замкнётся только на себя. Будет такая «интеграция интеграций» — и с Европой с одной стороны, и с Азией.