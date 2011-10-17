Александр Лукашенко: Беларусь готова активно развивать сотрудничество с Эквадором

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром иностранных дел, торговли и интеграции Республики Эквадор Рикардо Патиньо.

Как отметил глава государства, уже есть хороший пример сотрудничества нашей республики с Венесуэлой и по этому принципу можно выстроить отношения и с Эквадором. У стран уже сложился определенный уровень взаимодействия. По итогам прошлого года товарооборот достиг 40 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Мы готовы вести диалог с вашей страной, развивать сотрудничество, и у нас нет абсолютно никаких ограничений и закрытых тем. У нас есть хорошие примеры сотрудничества с Венесуэлой. По этому же принципу мы можем свободно выстроить отношения и с Эквадором.

Если это будет нужно, у меня есть определенная договоренность с Уго Чавесом, что мы можем и с помощью Венесуэлы выстраивать наши отношения на трехсторонней основе, через Венесуэлу на двусторонней основе и напрямую. Выбор за вами, любой вариант для нас приемлем. У нас уже есть определенный уровень отношений и приличный товарооборот, несмотря на географическое расположение. Давайте будем переносить их на другие сферы и наращивать.

Рикардо Патиньо подчеркнул, что Эквадор готов активно сотрудничать по всем направлением и стать платформой, через которую Беларусь сможет выйти на рынок Латиноамериканского региона.

Зарубежный гость передал приглашение для Президента Александра Лукашенко посетить Эквадор, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как было отмечено на встрече в Министерстве иностранных дел, Беларусь и Эквадор активно взаимодействуют на международной арене. В настоящее время необходимо заложить в двустороннюю базу более серьезный экономический фундамент. Стороны обсудили возможность обмена делегациями и подписали меморандум о работе над созданием совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Совместными усилиями нужно заложить более серьезный экономический фундамент. Мы условились, что будем работать не только над простой торговлей - увеличением экспорта и импорта, но и будем идти по пути глубокой кооперации глубокого экономического сотрудничества.



Рикардо Патиньо, министр иностранных дел, торговли и интеграции Эквадора:

С белорусскими коллегами мы условились о более углубленной торгово-экономичской интеграции, которая включает в себя инвестиционную политику. Как со стороны Беларуси, так и со стороны Эквадора

Отметим, это первый визит такого уровня в Беларусь. Ему предшествовали визиты двух наших делегаций в Эквадор. Эта страна - перспективный партнёр Беларуси в Южной Америке. За 8 месяцев нынешнего года товарооборот превысил 30 млн. А потенциал стран значительно больше.