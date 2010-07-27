Второй день визита Президента Сирии Башара Асада в Беларуси. Итоги

Сегодня Башар Асад провел переговоры с Александром Лукашенко в формате «один на один», посетил ряд промышленных предприятий и съездил на экскурсию в Национальную библиотеку.

Результатами визита может стать открытие в Сирии сборочных производств белорусских автобусов, грузовиков и оптического оборудования.

Второй день визита Башара Асада в Беларусь начался с посещения Минского автомобильного завода. С середины 90-х Сирия закупила более пяти тысяч единиц техники марки «МАЗ». И сейчас арабская республика планирует не только пополнить свой автобусный парк новыми машинами, но и создать сборочное производство белорусской автотехники недалеко от Дамаска.

Часы-термометр на проходной МАЗа утром показывали +31. В Дамаске сегодня примерно такая же погода. Однако если для нас подобные температуры — скорее аномалия, то для Сирии — практически норма. Поэтому и комплектация белорусской автотехники в эту ближневосточную страну имеет свои особенности.

Сегодня на территории МАЗа выставили всю линейку машин, пригодных для эксплуатации в Сирии. Башар Асад особый интерес проявил к белорусским автобусам. Президент даже провел тест-драйв одной из флагманских моделей.

Дело в том, что сейчас в Дамаске идет модернизация сети общественного транспорта. И МАЗ может поставить широкую гамму техники для перевозки пассажиров. К слову, на ближайшие пять лет внутренняя потребность Сирии оценивается в 5 тысяч городских и 3 тысячи междугородних автобусов. При таких объемах логично создать сборочное производство на месте. Поэтому стороны сейчас ведут переговоры об организации СП, где будут делать и автобусы, и грузовики.

Александр Захарик, главный конструктор ОАО «МАЗ»:

Мы предлагаем более 200 моделей автомобилей и прицепной техники и около 2000 модификаций техники, поэтому есть из чего выбрать. Для Сирии, несомненно, мы найдем наилучший вариант — для их климата, людей, дорог и потребителя.

После МАЗа сирийский Президент отправился на МЗКТ. Башар Асад побывал в цехах Минского завода колесных тягачей, а также осмотрел выставку техники. Здесь зашел разговор о создании производства белоруссских «волатов» в Сирии. МЗКТ предлагает партнерам не только узлы и агрегаты для сборки, но и свои технологии. Кстати, скоро и белорусское оптическое оборудование может появиться с маркировкой «Сделано в Сирии». Сегодня на МЗКТ обсудили планы по открытию в Дамаске СП по производству оптики.

Фарук Таха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:

Можно смело назвать этот визит историческим. Потому что он поставил сирийско-белорусские отношения на новые рельсы. Перед Беларусью открыт новый региональный рынок — это почти 350 млн людей. Наши руководители дали добро на самое тесное, самое конструктивное сотрудничество во всех областях.

Сегодня лидеры двух стран продолжили свое общение. В Национальной библиотеке Александр Лукашенко и Башар Асад провели переговоры в формате «один на один» в неформальной обстановке. В центре внимания были вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня. Президент Беларуси пригласил своего сирийского коллегу пообедать в семейной обстановке. В общей сложности Главы государств общались более трех часов.

В столь насыщенном графике Башара Асада нашлось место и для познавательной экскурсии по зданию Национальной библиотеки. Сирийский Президент в течение часа изучал «белорусский алмаз знаний».

Башар Асад в арабском мире считается одним из самых прогрессивных лидеров. Он увлекается современными информационными технологиями и компьютерной техникой и без переводчика общается на английском и французском. И сегодня в Национальной библиотеке он запросто заказал себе литературу о Сирии.

Президент Сирии с удовольствием оставил свои впечатления в Книге почетных гостей. И пообещал, что внимательно изучит каталог библиотеки и диск о ней, которые ему сегодня подарили.

Башар Асад не отказался и посмотреть на Минск с высоты птичьего полета. Правда при этом сирийский лидер пожаловался на жару и непривычную для него влажность воздуха.

Так совпало, что в эти дни Сирию и Беларусь объединила жаркая погода, так что Башар Асад чувствовал себя здесь как на Родине. Сирийского Президента, которого встречали в нашей стране как перспективного партнера, теперь точно можно назвать деловым союзником.

Около 18 часов вечера самолет Башара Асада направился в Дамаск.