Беларусь и Сирия подписали пакет документов о сотрудничестве в различных областях

Пакет документов о сотрудничестве в различных областях между Беларусью и Сирией подписан сегодня в Минске в присутствии Президентов двух стран Александра Лукашенко и Башара Асада по результатам их переговоров.

Глава арабского государства прибыл в нашу страну с официальным визитом. В Беларуси он впервые. У трапа самолета сирийского лидера традиционно чествовали хлебом и солью.

Сразу из аэропорта Башар Асад отправился на переговоры с Александром Лукашенко. Президент Беларуси тепло приветствовал гостя у здания Администрации.

Сначала стороны обсудили белорусско-сирийское взаимодействие в узком составе. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что две страны связывает дружба, а с друзьями Беларусь умеет строить отношения.

Глава нашего государства отметил, что с большим удовлетворением вспоминает свои визиты в Сирию и встречи с предыдущим Президентом этой страны Хафезом Асадом. Как признался Александр Лукашенко, Хафез Асад стал его первым другом в мусульманском мире и вообще на Востоке. Сегодня, по мнению Президента Беларуси, оба государства могут значительно продвинуться в политической и торгово-экономической сферах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что у нас с вами сложились очень дружеские отношения. В последнее время в наших отношениях мы значительно продвинулись в политической и торгово-экономических сферах. Но это совсем почти ничто по сравнению с тем, что мы можем делать сегодня. Господин Президент, имею в виду, что у нас абсолютно одинаковые взгляды на миропорядок и устройство сегодняшние. Я хочу сказать, что мы очень многое можем с вами сделать.

Я хочу, чтобы Вы в результате этого визита вместе со своими коллегами, министрами, членами правительства познакомились с нашей страной, увидели ее возможности. И все, что Вы захотите, все, что Вам понравится, мы готовы делать в Сирии.

Башар Асад, Президент Сирийской Арабской Республики:

Наши страны имеют очень актуальное и важное местоположение в своем регионе. Мы приехали к вам сегодня, и у нас есть много мыслей, с которыми мы хотим сегодня обменяться с вами. Мы не хотим, чтобы отношения между нашими странами остались только в виде договоренностей на бумагах. Мы хотим, чтобы проекты реализовывались.

Далее встреча продолжилась в расширенном составе. По ее итогам Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Сирия намерены реализовать трехсторонние проекты с Венесуэлой и Катаром. По словам Главы нашего государства, во время его последнего визита в Венесуэлу Президент Уго Чавес предложил найти общие для Беларуси, Венесуэлы и Сирии проекты. Министры иностранных дел трех стран проработают этот вопрос и в ближайшее время три Президента встретятся в Дамаске и утвердят эти конкретные проекты сотрудничества.

Александр Лукашенко:

Есть и новые предложения. Во время моего посещения Венесуэлы и во время вашего визита в Венесуэлу Уго Чавес предложил найти общие трехсторонние проекты между Венесуэлой, Сирией и Беларусью. Мы договорились, что министры иностранных дел организуют эту работу, и в ближайшее время три Президента встретятся в Дамаске и утвердят эти конкретные проекты сотрудничества.

Аналогично у нас сложились очень хорошие отношения с Сирией, с Катаром, Сирией с Катаром. Очень тесные отношения между этими тремя государствами. Вы знаете, что Катар — очень богатая страна — и не только природными ресурсами. В финансовом отношении это очень состоятельное государство. Мы договорились, что мы, аналогично, как Сирия, Беларусь и Венесуэла, попробуем выйти на интересные для трех сторон проекты и осуществить их в ближайшее время.

Говоря о нынешней встрече в Минске Президентов Беларуси и Сирии, Александр Лукашенко выразил уверенность, что будут определены новые направления сотрудничества двух стран и придан новый импульс двусторонним отношениям.

В Беларусь прибыли 120 бизнесменов из Сирии, которые намерены в эти дни встретиться с белорусскими деловыми кругами и обсудить возможности сотрудничества.