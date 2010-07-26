Лукашенко: В ближайшее время Президенты Сирии, Венесуэлы и Беларуси встретятся и утвердят конкретные проекты сотрудничества

Башар Асад и Александр Лукашенко обсудили межгосударственные дела и наметили новые грани в отношениях. Так, в экономическом тандеме Беларусь и Сирия отныне намерены сотрудничать и с третьими странами. Речь идёт о взаимных интересах Беларуси, Сирии, Венесуэлы и Катара.

Белорусский хлеб с солью стал первым впечатлением сирийского Президента, после того как дамасский борт №1 приземлился в национальном аэропорту Минск. Здесь высокий гость с Ближнего Востока впервые. Хотя, наши страны связывает прочная дружба еще со времен Союза. Александр Лукашенко дважды летал в Дамаск, благодаря чему экономическое сотрудничество с Сирией прирастает не только совместными документами, но и шестизначными цифрами в торговле. Цель ответного визита партнеров с Ближнего Востока еще более амбициозна — вывести отношения на стратегический уровень.

Фарук Таха, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Беларуси:

Мы с оптимизмом смотрим и на увеличение товарооборота, и на возведение совместных объектов в Сирии и Беларуси. Мы приравняем свои отношения к стратегическому партнерству.

Сегодня же сирийская делегация возложила венки к монументу Победы в Минске. Переговоры двух президентов предварила торжественная церемония встречи высокого гостя. Рота почетного караула традиционного показала совершенство в мастерстве протокольного ритуала, оркестры сыграли гимны наших стран.

В формате «один-на-один» два лидера расставили акценты. Во-первых, белорусско-сирийское взаимодействие характеризует полное взаимопонимание. Наши взгляды схожи на многие вопросы. Во-вторых, Сирия, как и Беларусь, в своем регионе занимает очень выгодное геополитическое положение. Оба государства могут значительно помочь друг другу в проникновении на новые рынки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что у нас с вами сложились очень дружеские отношения. В последнее время в наших отношениях мы значительно продвинулись в политической и торгово-экономических сферах. Но это совсем почти ничто по сравнению с тем, что мы можем делать сегодня. Господин Президент, имею в виду, что у нас абсолютно одинаковые взгляды на миропорядок и устройство сегодняшние. Я хочу сказать, что мы очень многое можем с вами сделать. Я хочу, чтобы Вы в результате этого визита вместе со своими коллегами, министрами, членами правительства познакомились с нашей страной, увидели ее возможности. И все, что Вы захотите, все, что Вам понравится, мы готовы делать в Сирии.

Башар Асад, Президент Сирийской Арабской Республики:

Вы в Беларуси обладает большими экономическими и научными возможностями. Наши страны имеют очень актуальное и важное местоположение в своем регионе. Мы приехали к вам сегодня, и у нас есть много мыслей, с которыми мы хотим сегодня обменяться с вами. Мы не хотим, чтобы отношения между нашими странами остались только в виде договоренностей на бумагах. Мы хотим, чтобы проекты реализовывались.

Как признался Александр Лукашенко, — а в Сирии он был в 1998 и 2003 годаз — предыдущий президент Хафез Асад стал его первым другом в мусульманском мире, да и вообще на Востоке. Те поездки он вспоминает с теплотой, впрочем, их результаты хорошо прослеживаются в экономике. Товарооборот с конца 90-х вырос почти в 30 раз. С января этого года мы уже продали в Дамаск товаров на 13 млн. долларов, несмотря на посткризисный период в мире. Вообще, в этом году заметно особенно активное белоруско-сирийское сотрудничество. Пожалуй, это можно считать сигналом того, что страны готовы к полномасштабной активизации совместной работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ходе переговоров в узком составе мы приняли ряд очень важных решений, которые позволяют нам быстрее продвигаться в реализации конкретных проектов. Я хочу Вас заверить: как и прежде, в лице Беларуси Сирия будет иметь самого надежного партнера, и реализовывать наши договоренности мы будем очень быстро и энергично.

Сирийский лидер констатировал, что отношения наших стран постепенно выходят на межрегиональный уровень.

Башар Асад, Президент Сирийской Арабской Республики:

Думаю, что отношения, которые мы строим сегодня, — это отношения не между государствами, а регионами Восточной Европы и Ближнего Востока. У наших стран есть широкие перспективы сотрудничества и развития двусторонних отношений на будущее. Важно от хорошей составляющей политического сотрудничества перейти к полезному экономическому взаимодействию.

Ассортимент нашего товарооборота уже достаточно широк. Беларусь продает в Сирию тракторы, сухое молоко, промышленную продукцию, подшипники. Оттуда к к нам привозят овощи-фрукты, ткани, лекарства, фосфориты для производства комплексных удобрений на гомельском химзаводе. Однако, это только первая ступень на пути установления долгосрочное партнерства.

Беларусь и Сирия в ближайшее время предпримут встречные шаги по расширению присутствия на рынках друг друга. Сегодня стороны подписали солидный пакет документов по двустороннему сотрудничеству.

Семь документов — от электросвязи до сельского хозяйства и образования, использования космических технологий. Перспективной выглядит возможность сотрудничать в области энергетики. Беларусь уже направила 6 предложений для участия в тендерах. Среди них — в конкурсе на строительство подстанции в пригороде Дамаска. Кроме этого, идут переговоры о заключении межправительственного соглашения о свободной торговле с Сирией. В том числе и в рамках Таможенного союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная суть визитов на высшем уровне состоит в том, что мы пытаемся как бы встряхнуть наши отношения, притом основательно и существенно. Нужен новый импульс. И суть этого визита состоит в том, чтобы придать этот импульс нашим отношениям. Нам надо, проревизировав наши отношения, определить новые направления, подписать новые контракты нашего сотрудничества. У нас есть определенные предложения к сирийской стороне, у них также к нам есть определенные предложения, практически контрактные. Но нужно больше, необходимо обширное сотрудничество. Мы предложили нашим сирийским друзьям — они в этом очень заинтересованы — исходя из концепции наших отношений, закрытых тем у нас нет. Мы готовы развивать сотрудничество по всему спектру наших отношений — от военно-технического до экономического, сотрудничества в сельском хозяйстве. И на это направлены семь договоренностей, которые были подписаны. Есть конкретные проекты в области создания совместных предприятий на территории Сирии.

Наша автотехника хорошо зарекомендовала себя для работы в климатических условиях ближнего востока. В сирийских шахтах и на цементных заводах еще с 70-х годов используют БЕЛАЗы. Машины уже несколько раз выработали свой ресурс, однако, все еще на ходу. Восточные партнеры не против купить новую партию. Сейчас идет работа по созданию в Сирии производства пассажирских автобусов В ближайшую пятилетку там потребуется не менее 8 тысяч единиц. А в январе Сирия высказала интерес создать сборочные производства МАЗ и завода колесных тягачей. Прорабатывается проект завода тракторов МТЗ. Впрочем, эти проекты вполне традиционны для белорусского внешнего экономического вектора. Сегодня на пресс-конференции была озвучена и откровенно неожиданная для журналистов информация о планах создать совместные проекты с Венесуэлой и Катаром.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во время моего посещения Венесуэлы и во время Вашего визита в Венесуэлу Уго Чавес предложил найти общие трехсторонние проекты между Венесуэлой, Сирией и Беларусью. Мы договорились, что министры иностранных дел организуют эту работу, и в ближайшее время три Президента встретятся в Дамаске и утвердят эти конкретные проекты сотрудничества.

Аналогично сложились очень хорошие отношения у нас с Сирией, у нас с Катаром, у Сирии с Катаром. Очень тесные отношения между этими тремя государствами. Вы знаете, что Катар — очень богатая страна , и не только природными ресурсами, в финансовом отношении это очень состоятельное государство. Мы договорились, что мы, аналогично, как Сирия, Беларусь и Венесуэла, попробуем выйти на интересные для трех сторон проекты и осуществить их в ближайшее время.

В Беларусь приехали 120 бизнесменов из Сирии. Предстоят переговоры с нашими деловыми кругами. Ожидается, что в результате этих встреч будет предложен не только ряд конкретных проектов для реализации, но и найдены новые направления сотрудничества.