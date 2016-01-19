Встреча контактной группы по Украине в Минске запланирована на 20 января

Новости Беларуси. Минские соглашения должны быть реализованы всеми сторонами конфликта в Украине. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, подводя итоги Совета ЕС в Брюсселе.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске.

Очередной раунд запланирован на завтра, 20 января. Среди главных вопросов встречи – подготовка местных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.