Вопрос о вступлении России в ВТО остается открытым

Пока России не удалось преодолеть последний барьер на пути вступления во Всемирную торговую организацию. Переговоры с США, единственной страной, не согласовавшей условия присоединения России к ВТО, окончились неудачей.

До последнего момента официальные лица в Вашингтоне и Москве выражали надежду, что в ходе саммита "большой восьмерки" соответствующее соглашение будет достигнуто. Так, для проведения переговоров в Москву прибыла американская делегация во главе с торговым представителем США Сьюзен Шваб. Были согласованы позиции по одному из самых тяжелых вопросов: доступу на российский рынок финансовых услуг.

Однако, оставшиеся разногласия снять не удавалось, и команды переговорщиков переехали в Санкт-Петербург. Здесь стороны приняли решение приостановить переговоры. Российская сторона рассчитывает завершить переговорный процесс с США не позднее начала будущего года.

16 июля лидеры "большой восьмерки" приняли документы по трем основным темам санкт-петербургского саммита - энергетической безопасности, образованию и борьбе с инфекционными заболеваниями. 15-страничный документ об энергетической безопасности включает в себя такие разделы, как повышение прозрачности, предсказуемости и стабильности глобальных энергетических рынков, улучшение инвестиционного климата в энергетическом секторе, повышение энергоэффективности и энергоснабжения.

В программе "Образование для инновационных обществ в XXI веке" - четыре раздела. Из семи - состоит итоговый документ о борьбе с инфекционными болезнями. Он включает такие разделы, как "Укрепление глобальной сети по надзору и мониторингу инфекционных болезней", "Борьба с высокопатогенным гриппом птиц и повышение международной готовности к пандемии гриппа", "Предотвращение и борьба с эпидемическими последствиями стихийных бедствий и техногенных катастроф".